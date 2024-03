Migranti: in 23 sbarcati dalla Ocean Viking a Catania

StrettoWeb

Ventitré migranti della Ocean Viking stanno sbarcando su Catania in via cautelativa, a quanto di apprende l’ANSA. La nave proseguirà poi per Ancona, porto inizialmente assegnato. Ancora ignoti i motivi del cambio di programma per la Ocean Viking e per i 23 fatti scendere in Sicilia.

La Ocean Viking aveva a bordo 359 naufraghi salvati nel corso di quattro soccorsi operati dalla nave umanitaria dell’ong Sos Mediterranee: 265 uomini, 31 donne, 20 minori accompagnati con le famiglie e 43 minori non accompagnati. Sulla nave c’erano anche i 25 migranti sopravvissuti salvati dall’equipaggio dopo il naufragio del loro gommone partito dalla Libia.

Stando ai drammatici racconti dei naufraghi, sarebbero morti circa 60 dei loro compagni di viaggio. Dalla Ocean Viking ieri, per la gravità delle loro condizioni di salute, erano stati trasportati in elisoccorso due migranti, uno è morto all’ospedale di Agrigento, l’altro è ricoverato a Palermo.

Ad Ocean Viking era stato assegnato il porto di Ancona. Proprio la gravità in generale delle condizioni dei migranti, molti di loro con ustioni e provati da giorni in mare alla deriva, l’equipaggio ed anche esponenti politici dell’opposizione avevano chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di far sbarcare i migranti in un porto vicino di Ancona per evitare che la situazione si aggravi.

