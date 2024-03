Migranti in Calabria, sfida o opportunità? Il dibattito all’Unical

StrettoWeb

Martedì 19 marzo, alle 15:30, la sala stampa presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria ospiterà un dibattito cruciale sull’economia, la storia e l’integrazione dei migranti nella regione. Promosso all’interno di un progetto di ricerca, l’evento mira a fornire una panoramica approfondita sulle dinamiche migratorie e il loro impatto socioeconomico in Calabria.

Il prof. Domenico Barbuto, esperto di Antropologia del Turismo, introdurrà e modererà il dibattito, che vedrà la partecipazione di diversi relatori. Tra di essi, Elia Fiorenza esaminerà il ruolo storico della Calabria nelle dinamiche migratorie, mentre Pasquale Giustiniani esplorerà l’influenza del fattore religioso e popolare nell’esperienza migratoria calabrese, delineando possibili prospettive di sviluppo socioeconomico. Andrea Daqua parlerà dei diritti e della solidarietà, analizzando criticamente le contraddizioni del sistema attuale. Giacomo Tuoto presenterà uno studio di caso sul sussidio e la solidarietà, focalizzandosi sull’esperienza di “Stella Cometa”.

Infine, Mimmo Lucano illustrerà il modello di accoglienza sperimentale a Riace, diventato un esempio nazionale ed internazionale. L’Arcivescovo SER Mons. Giancarlo Maria Bregantini concluderà l’evento con un intervento sull’importanza dell’accoglienza e dell’integrazione. L’incontro si prospetta come un momento fondamentale per accogliere le sfide e le opportunità legate alla presenza dei migranti in Calabria, offrendo spunti di riflessione per una società più inclusiva e solidale.

