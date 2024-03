Meteo Trapani, le previsioni per domani martedì 26 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Martedì 26 Marzo prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino ci saranno precipitazioni leggere con una copertura nuvolosa del 100%, mentre nel pomeriggio e sera il cielo si schiarirà progressivamente, portando a una diminuzione delle nuvole e delle precipitazioni.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, ci aspettiamo piogge leggere con una copertura nuvolosa completa. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, con venti provenienti da Sud – Sud Est che potranno raggiungere i fino a 80 km/h. L’umidità sarà intorno all’87-92% con una pressione atmosferica di 999hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18°C, con venti che perderanno un po’ di intensità, arrivando a 28 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 76-80%.

In serata, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si ridurrà notevolmente. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C, con venti che soffieranno da Sud – Sud Est a una velocità di fino a 11 km/h. L’umidità sarà intorno all’86-90% con una pressione atmosferica di 1000hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare che Martedì 26 Marzo a Trapani sarà caratterizzato da piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Tuttavia, è consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trapani, in quanto potrebbero verificarsi variazioni nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Marzo a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 48.6 SSE max 73.5 Scirocco 58 % 1001 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +18.5° Assenti 46.8 SSE max 80.7 Scirocco 57 % 999 hPa 6 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.66 mm 57.7 S max 79.5 Ostro 92 % 999 hPa 9 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.42 mm 49.6 SSE max 65.7 Scirocco 81 % 999 hPa 12 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° prob. 76 % 44 S max 54.8 Ostro 74 % 998 hPa 15 cielo sereno +18.2° perc. +18.2° prob. 11 % 24.3 S max 28 Ostro 80 % 998 hPa 18 cielo sereno +16.4° perc. +16.4° prob. 8 % 10.7 S max 13.2 Ostro 88 % 999 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 6.6 E max 7.2 Levante 87 % 999 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 18:29

