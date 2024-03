Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi sabato 23 marzo

StrettoWeb

Sabato 23 Marzo a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. La giornata sarà caratterizzata da poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 20-25%. Le temperature massime saranno di circa 16-17°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 12-13°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere prevalentemente da nord.

Nel dettaglio, al mattino avremo cielo sereno o poco nuvoloso con una leggera brezza proveniente da nord. Le temperature si attesteranno intorno ai 13-16°C. Nel pomeriggio la situazione non cambierà molto, con una leggera presenza di nubi sparse e temperature che oscilleranno tra i 15-16°C. In serata il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12-13°C.

In generale, per i prossimi giorni a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteo stabili, con temperature gradevoli e una copertura nuvolosa piuttosto limitata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 16-17°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 12-13°C. Il vento sarà moderato con raffiche leggere, prevalentemente da nord. Si consiglia di vestirsi in modo adeguato alle temperature e di godersi una piacevole giornata all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Marzo a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° prob. 3 % 8.8 N max 14.2 Tramontana 80 % 1017 hPa 8 poche nuvole +14.6° perc. +14° prob. 6 % 6.1 NNO max 9.6 Maestrale 71 % 1018 hPa 11 poche nuvole +16.2° perc. +15.6° Assenti 0.7 O max 9.3 Ponente 67 % 1018 hPa 14 nubi sparse +16° perc. +15.5° Assenti 3.4 O max 9 Ponente 68 % 1017 hPa 17 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 4.9 ONO max 7.3 Maestrale 80 % 1017 hPa 20 poche nuvole +12.8° perc. +12.3° Assenti 4.7 NNO max 8 Maestrale 83 % 1018 hPa 23 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 7 NNO max 8.7 Maestrale 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.