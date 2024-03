Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi mercoledì 27 marzo

StrettoWeb

Mercoledì 27 Marzo a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino al pomeriggio, quando si prevedono precipitazioni leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 20°C nel corso della mattinata, per poi diminuire nel pomeriggio a causa delle precipitazioni.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con un cielo sereno, con una temperatura intorno ai 16°C alle prime ore del giorno. Man mano che la mattinata avanza, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno stabili con temperature intorno ai 20°C.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità variabile, fino a diventare più forte nel tardo pomeriggio.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire e il cielo si libererà dalle nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai 13°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 27 Marzo a Reggio Calabria indicano una giornata con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, piogge leggere nel pomeriggio e schiarite in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 20°C, mentre le minime intorno ai 13°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di munirsi di un ombrello in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Marzo a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno +16° perc. +15.9° Assenti 10.6 SE max 17.3 Scirocco 85 % 1001 hPa 8 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 16.1 SSE max 26.1 Scirocco 68 % 1000 hPa 11 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 17.3 S max 30.8 Ostro 64 % 999 hPa 14 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° prob. 8 % 17.8 NO max 23.3 Maestrale 78 % 1001 hPa 17 pioggia leggera +13.3° perc. +12.8° 0.19 mm 27.4 NNO max 45 Maestrale 80 % 1004 hPa 20 poche nuvole +13.3° perc. +12.6° prob. 1 % 16 NO max 34.9 Maestrale 76 % 1008 hPa 23 cielo sereno +13.1° perc. +12.3° prob. 1 % 13.5 NNO max 32.2 Maestrale 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:19

