Meteo Reggio Calabria, le previsioni per la prossima settimana

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una settimana con variazioni climatiche significative. Lunedì, cielo sereno al mattino con leggera brezza da Nord, mentre nel pomeriggio aumenterà la copertura nuvolosa. Martedì, pioggia leggera e venti tesi da Sud – Sud Est. Mercoledì, parzialmente nuvoloso al mattino con aumento delle nubi nel pomeriggio. Giovedì, pioggia leggera e venti freschi da Nord Ovest. Si consiglia di essere preparati per le precipitazioni e i venti in arrivo.

Lunedì 25 Marzo

Nella notte a Reggio Calabria, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 27,2km/h. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 74% e pressione atmosferica a 1008hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente al 18% con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +17,2°C, percepite come +16,6°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 22,7km/h, con raffiche fino a Assenti. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, arrivando al 90% di copertura nuvolosa. Le temperature massime saranno di +17,8°C, con una percezione di +17,2°C. Il vento proveniente da Est soffierà a 8,4km/h, con una leggera brezza. L’umidità salirà al 60% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 97% con temperature stabili intorno ai +14,9°C. Il vento proveniente da Sud Est soffierà a 17,7km/h, con una brezza leggera. L’umidità sarà all’81% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Martedì 26 Marzo

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto al 100% con temperature intorno ai +15,2°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffierà a 33km/h, con una brezza tesa. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno stabili intorno ai +15,6°C. Il vento da Sud – Sud Est soffierà a 39,5km/h, con raffiche di vento fresco. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica a 1004hPa.

Durante la mattinata, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +17,6°C, percepite come +17,3°C. Il vento da Sud Est soffierà a 34,4km/h, con una brezza tesa. Sono attese precipitazioni di 0.14mm e l’umidità sarà del 71% con pressione atmosferica a 1003hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +18,2°C, percepite come +18,1°C. Il vento da Sud soffierà a 26,3km/h, con una brezza vivace. Sono attese precipitazioni di 0.52mm e l’umidità sarà del 76% con pressione atmosferica a 1000hPa.

In serata, la pioggia leggera proseguirà con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,6°C. Il vento da Sud – Sud Est soffierà a 24,2km/h, con una brezza vivace. Sono attese precipitazioni di 0.35mm e l’umidità sarà all’80% con pressione atmosferica a 1000hPa.

Mercoledì 27 Marzo

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 17%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,2°C, percepite come +16°C. Il vento da Sud Est soffierà a 10km/h, con una brezza leggera. L’umidità sarà all’83% e la pressione atmosferica a 1001hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si coprirà leggermente con nubi sparse al 24%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +16,1°C. Il vento da Sud Est soffierà a 11,2km/h, con una brezza leggera. L’umidità sarà all’82% e la pressione atmosferica a 1001hPa.

Durante la mattinata, è prevista una leggera copertura nuvolosa al 24% con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +16°C, percepite come +15,8°C. Il vento da Sud Est soffierà a 14km/h, con una brezza. L’umidità sarà all’83% e la pressione atmosferica a 1000hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, arrivando al 28% di copertura nuvolosa con nubi sparse. Le temperature massime saranno di +16°C, con una percezione di +15,8°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffierà a 16km/h, con raffiche fino a Assenti. L’umidità sarà all’82% e la pressione atmosferica si manterrà a 999hPa.

In serata, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura del 32%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,7°C. Il vento da Sud soffierà a 20,8km/h, con una brezza vivace. L’umidità sarà all’81% e la pressione atmosferica a 999hPa.

Giovedì 28 Marzo

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 58%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,6°C, percepite come +12°C. Il vento da Nord Ovest soffierà a 39,7km/h, con raffiche di vento fresco. È prevista una probabilità del 63% di precipitazioni, con umidità al 77% e pressione atmosferica a 1008hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 17%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12,7°C. Il vento da Nord Ovest soffierà a 45,7km/h, con raffiche di vento fresco. È prevista una probabilità del 46% di precipitazioni, con umidità al 77% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Durante la mattinata, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 23%. Le temperature saliranno fino a +12,7°C, percepite come +12,1°C. Il vento da Nord Ovest soffierà a 44,7km/h, con raffiche di vento fresco. Sono attese precipitazioni di 0.22mm, con umidità al 79% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 24%. Le temperature massime saranno di +12,9°C, percepite come +12,4°C. Il vento da Nord Ovest soffierà a 45,6km/h, con raffiche di vento fresco. Sono attese precipitazioni di 0.21mm, con umidità all’80% e pressione atmosferica a 1010hPa.

In serata, la pioggia leggera proseguirà con una copertura nuvolosa al 27%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,1°C. Il vento da Nord Ovest soffierà a 44,8km/h, con raffiche di vento fresco. Sono attese precipitazioni di 0.17mm, con umidità all’78% e pressione atmosferica a 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati per eventuali piogge leggere e venti freschi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.