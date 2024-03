Meteo Reggio Calabria, le previsioni per il weekend

StrettoWeb

Nel fine settimana a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con alternanza tra nubi sparse, cielo coperto e schiarite. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con venti prevalentemente deboli o moderati. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e alla temperatura percepita per pianificare al meglio le attività del weekend. Sono attese temperature massime che si aggireranno intorno ai +16°C, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai +11°C. L’umidità sarà variabile tra il 55% e l’83%, con venti che potranno raggiungere i 16,6km/h. Restate informati sulle condizioni meteo in evoluzione per godere al meglio del vostro weekend a Reggio Calabria.

Sabato 16 Marzo

Durante la notte, tra le 00:00 e l’01:00, il cielo sarà coperto al 86% con una temperatura di +11,8°C e una percezione di +11°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 11,7km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 74%.

Nella mattinata, dalle 06:00 alle 07:00, sono previste nubi sparse con una copertura del 50%. La temperatura sarà di +12,2°C, con una percezione di +11,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11km/h da Nord. L’umidità sarà del 73%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 14:00, il cielo sarà coperto al 95% con una temperatura di +16,2°C e una percezione di +15,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 55%.

In serata, dalle 19:00 alle 20:00, sono previste condizioni di cielo sereno al 5% con una temperatura di +12,4°C e una percezione di +11,5°C. Il vento soffierà a 11,8km/h da Nord. L’umidità sarà dell’83%.

Domenica 17 Marzo

Durante la notte, tra le 00:00 e l’01:00, il cielo sarà sereno al 7% con una temperatura di +12,1°C e una percezione di +11,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 12km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 76%.

Nella mattinata, dalle 06:00 alle 07:00, sono previste nubi sparse con una copertura del 34%. La temperatura sarà di +12,6°C, con una percezione di +12°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,7km/h da Nord. L’umidità sarà dell’81%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 14:00, sono attese nubi sparse con una copertura del 46%. La temperatura massima sarà di +15,4°C, con una percezione di +14,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 69%.

In serata, dalle 19:00 alle 20:00, sono previste condizioni di cielo sereno al 3% con una temperatura di +12,4°C e una percezione di +11,9°C. Il vento soffierà a 9,6km/h da Nord. L’umidità sarà dell’83%.

