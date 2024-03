Meteo Reggio Calabria, le previsioni per il weekend

StrettoWeb

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana a Reggio Calabria mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche. Dopo una notte di Venerdì con cielo sereno e leggera copertura nuvolosa, il Sabato si presenterà con poche nuvole e sereno, mentre la Domenica sarà caratterizzata da cielo sereno e nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra +12°C e +18°C, accompagnate da venti variabili e possibilità di piogge leggere. L’umidità si manterrà costante intorno al 70-80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Entrambi i giorni si prospettano ideali per godersi il clima primaverile a Reggio Calabria.

Venerdì 22 Marzo

Nella notte a Reggio Calabria il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,2°C, con una percezione di +11,3°C. Il vento soffierà a 14,2km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 20,1km/h. L’umidità sarà al 70% e la pressione atmosferica a 1021hPa.

Durante la mattina il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 23%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +12,8°C, con una percezione di +11,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10,7km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà costante al 67%.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una probabilità del 100%. Le temperature massime saranno di +16°C, con una percezione di +15,2°C. Il vento soffierà a 11,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Possibilità di pioggia leggera con 0.17mm di precipitazioni. L’umidità salirà al 59%.

In serata il cielo rimarrà coperto al 97%. Le temperature si attesteranno sui +13,4°C, con una percezione di +12,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà al 77% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Sabato 23 Marzo

Durante la notte a Reggio Calabria il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 28%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12,2°C, con una percezione di +11,6°C. Il vento soffierà a 9,9km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà al 79% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Nella mattina il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura del 15%. Le temperature saliranno fino a +12,6°C, con una percezione di +12°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà al 78%.

Durante il pomeriggio il cielo si presenterà nuovamente con poche nuvole e una copertura del 15%. Le temperature massime saranno di +16,4°C, con una percezione di +15,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 67%.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura dell’8%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12,9°C, con una percezione di +12,3°C. Il vento soffierà a 9,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 75% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Domenica 24 Marzo

Nella notte a Reggio Calabria il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 34%. Le temperature si attesteranno sui +13,2°C, con una percezione di +12,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 69% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura del 2%. Le temperature saliranno fino a +14,9°C, con una percezione di +14,2°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 13km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 67%.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura del 6%. Le temperature massime saranno di +18,6°C, con una percezione di +18,2°C. Il vento sarà teso, con una velocità di 16,8km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 61%.

In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 23%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +14,4°C, con una percezione di +14°C. Il vento sarà fresco, con una velocità di 22,5km/h proveniente da Nord Ovest. Possibilità di pioggia leggera con 0.13mm di precipitazioni. L’umidità salirà all’82% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

In conclusione, il fine settimana a Reggio Calabria si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dalla copertura nuvolosa della notte di Venerdì, si passerà alle poche nuvole e al sereno di Sabato, per poi giungere alla serenità e alle poche nuvole della Domenica. Le temperature oscilleranno tra i +12°C e i +18°C, con venti variabili e possibilità di piogge leggere. L’umidità si manterrà costante intorno al 70-80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sia Sabato che Domenica si prospettano giornate ideali per godersi il clima primaverile a Reggio Calabria.

