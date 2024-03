Meteo Palermo, le previsioni per domani venerdì 29 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Palermo prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 25% e il 44%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +15,7°C e i +22,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 6-24%. Le temperature massime si attesteranno sui +22,6°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a velocità moderate provenendo prevalentemente da Sud Est.

In serata, la situazione rimarrà stabile con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 28% e il 55%. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo i +14,6°C verso le ore notturne. Il vento continuerà a soffiare da Sud – Sud Est con intensità costante.

In generale, la giornata di Venerdì a Palermo si prospetta piacevole, con temperature primaverili e un clima mite. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà intorno al 50%. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con un leggero aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sembra quindi che il weekend possa regalare giornate soleggiate e piacevoli in tutta la regione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.4° perc. +14.2° Assenti 10.9 S max 11 Ostro 48 % 1017 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +14.4° Assenti 11.3 S max 12.1 Ostro 48 % 1017 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +14.8° Assenti 14.2 S max 16.7 Ostro 55 % 1017 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +20.5° Assenti 10.6 S max 17.2 Ostro 46 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.6° perc. +22.1° Assenti 6 SSE max 14.6 Scirocco 45 % 1015 hPa 15 poche nuvole +21.3° perc. +20.9° Assenti 7.3 ESE max 18.9 Scirocco 53 % 1014 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° Assenti 12.8 SSE max 14 Scirocco 63 % 1014 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +14.4° Assenti 14 SSE max 16.4 Scirocco 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:29

