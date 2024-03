Meteo Palermo, le previsioni per domani venerdì 15 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Marzo a Palermo mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata, portando a cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, con valori che si attesteranno intorno ai +16°C nel primo pomeriggio per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre le temperature si manterranno intorno ai +11°C. Il vento soffierà da sud con intensità variabile, senza raffiche significative.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai +11°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud – sud ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si manterranno intorno ai +16°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da nord.

In serata, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 20%, e le temperature si attesteranno intorno ai +11°C. Il vento continuerà a soffiare da sud con intensità costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palermo indicano una tendenza al peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Marzo a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10.8° perc. +9.9° Assenti 7 S max 6.6 Ostro 72 % 1021 hPa 3 cielo sereno +10.7° perc. +9.7° Assenti 4.2 SSO max 4 Libeccio 72 % 1021 hPa 6 cielo sereno +11.2° perc. +10.2° Assenti 3.2 SSO max 2.9 Libeccio 70 % 1021 hPa 9 nubi sparse +15.2° perc. +14.2° Assenti 3.7 NE max 3.1 Grecale 53 % 1021 hPa 12 nubi sparse +16.3° perc. +15.4° Assenti 4.2 N max 4.8 Tramontana 51 % 1020 hPa 15 cielo coperto +15.6° perc. +14.7° Assenti 4.4 N max 4.5 Tramontana 55 % 1020 hPa 18 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 1.4 S max 2.6 Ostro 71 % 1021 hPa 21 poche nuvole +11.3° perc. +10.3° Assenti 4.8 S max 4.2 Ostro 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 18:16

