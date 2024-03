Meteo Messina, le previsioni per domani martedì 26 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Messina per Martedì 26 Marzo prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potrebbero intensificarsi. La temperatura massima si attesterà intorno ai 18,7°C nel primo pomeriggio, mentre la minima sarà di circa 14,6°C durante la notte.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79% e una temperatura di +14,6°C percepita come +14,2°C. Il vento soffierà a 31,3km/h proveniente da Sud con raffiche fino a 51,9km/h. L’umidità sarà del 80% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in lieve aumento, arrivando a +16,8°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 38,1km/h provenienti da Sud. Le probabilità di pioggia aumenteranno fino al 62%.

Durante il pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con piogge leggere e una temperatura massima di +18,7°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud, con raffiche fino a 27,2km/h. Le probabilità di pioggia saranno del 54%.

Nella sera, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno all’11%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,5°C con venti provenienti da Sud – Sud Est a 23,2km/h.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Messina si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Marzo a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 31.3 S max 51.9 Ostro 80 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.14 mm 15.4 SSE max 24.8 Scirocco 80 % 1004 hPa 6 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° Assenti 18.6 SSE max 31.2 Scirocco 83 % 1002 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° prob. 62 % 20.8 S max 38.1 Ostro 74 % 1003 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.19 mm 15.7 S max 24.6 Ostro 72 % 1001 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 69 % 20.5 SSE max 32.6 Scirocco 79 % 999 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° prob. 45 % 17.5 SSE max 26.9 Scirocco 90 % 1000 hPa 21 poche nuvole +15.5° perc. +15.4° Assenti 15.8 S max 23.2 Ostro 87 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 18:17

