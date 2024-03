Meteo Messina, le previsioni per domani giovedì 21 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Messina per Giovedì 21 Marzo mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera si potrebbero avere nubi sparse e cielo coperto.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +12°C con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà prevalentemente da Nord – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 6km/h e i 10km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70% – 83% con una pressione atmosferica di 1025hPa – 1026hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse potrebbero aumentare fino al 80% di copertura nuvolosa. Le temperature massime si aggireranno intorno ai +16°C con una percezione leggermente inferiore. Il vento continuerà a provenire da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 8km/h e i 13km/h. L’umidità aumenterà fino al 62% – 65% con una pressione atmosferica di 1024hPa – 1025hPa.

Nella sera, il cielo potrebbe coprirsi completamente, arrivando al 100% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà sempre da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 6km/h e gli 11km/h. L’umidità si manterrà intorno al 75% – 77% con una pressione atmosferica di 1022hPa – 1023hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Messina si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con possibili precipitazioni nel fine settimana. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Marzo a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12° perc. +11.4° Assenti 7 S max 8.2 Ostro 83 % 1025 hPa 3 cielo sereno +11.5° perc. +10.9° Assenti 1.3 S max 4.6 Ostro 84 % 1024 hPa 6 cielo sereno +12.3° perc. +11.7° Assenti 3 ONO max 6.1 Maestrale 82 % 1025 hPa 9 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 7.3 NNO max 10 Maestrale 65 % 1026 hPa 12 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 8.6 NNO max 12 Maestrale 61 % 1025 hPa 15 nubi sparse +15.5° perc. +14.8° Assenti 9.1 NNO max 12.6 Maestrale 62 % 1024 hPa 18 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 6.9 NNO max 9.9 Maestrale 76 % 1023 hPa 21 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° Assenti 7.8 NNO max 12.3 Maestrale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 18:13

