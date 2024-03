Meteo, domenica di forte pioggia nello Stretto ma in settimana esplode la primavera

StrettoWeb

Piove e fa freddo in questa domenica di metà marzo nell’area dello Stretto di Messina e su buona parte delle due province di Messina e Reggio Calabria. Le precipitazioni sono particolarmente abbondanti nei settori tirrenici, con oltre 40mm nella Costa Viola, ma nelle ultime ore insistenti anche nello Stretto. In pieno giorno la temperatura si mantiene tra +12 e +13°C sia a Messina che a Reggio, come se fossimo in pieno inverno. Anzi. Quest’anno neanche a gennaio e febbraio sono state frequenti giornate così fredde.

Questa situazione, però, ha le ore contate. Già domani, lunedì 18 marzo, avremo ampie schiarite seppur con nubi residue sparse. Ma nel corso della settimana il sole diventerà dominante in modo assoluto, con temperature in sensibile aumento: avremo le prime massime superiori ai +20°C. Di fatto esploderà la primavera, proprio nella settimana dell’equinozio.

La pioggia di oggi a Reggio Calabria nelle foto di Renzo Pellicano dal lungomare di Gallico

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.