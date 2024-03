Messina, Ztl da Piazza Duomo a Villa Dante: “è una follia pura”

StrettoWeb

La commissione Viabilità del comune di Messina sta esaminando in queste settimane, in vista del voto definitivo, il Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile. Uno degli strumenti di pianificazione su cui l’Amministrazione comunale ha puntato maggiotrmente anche giazie all’apporto del vicesindaco Mondello. Giuseppe Trischitta, presidente della Commissione Ponte, esponente della maggioranza è contro il piano sulla mobilità: “non è adeguato alla nostra città. Non ho sentito alcun cenno sulla zona sud, che è frequentata ormai dal 60% dei messinesi ed è nel caos. Questo è un piano che distrugge l’economia cittadina”. Nelle scorse settimane il sindaco Federico Basile avevo sottolineato come il Pums è “uno degli elementi più importanti che la nostra città sta affrontando. Il piano riguarda la viabilità, la pedonalizzazione di alcune aree, la ciclopedonalità ed è una rivoluzione necessaria”.

Gioveni: “voteremo contro”

“Noi come gruppo di Fratelli d’Italia abbiamo già anticipato che, così com’è stato costruito, non va bene e voteremo contro. Si tratta di uno strumento che nei prossimi anni stravolgerà in termini di programmazione, secondo le idee di questa Amministrazione, la viabilità nella nostra città. E’ tutto veramente folle”, è quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni.

Cos’è il Pums?

Il PUMS è un piano strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità degli individui per migliorare la qualità della vita in città. Prevede un approccio integrato su tutte le forme di trasporto utili alla mobilità urbana, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta, e promuove un’innovazione fondamentale mettendo al centro le persone, piuttosto che la gestione del traffico automobilistico. Principi guida che rendono i cittadini e il territorio protagonisti principali della costruzione del Piano e della sua attuazione.

