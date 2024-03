Il Messina Volley si impone per 3-0 sulla Pallavolo Acireale

StrettoWeb

Con un rotondo 3-0 il Messina Volley conquista il match interno del “PalaRescifina” contro la Pallavolo Acireale, nell’anticipo della 12ª giornata del Campionato di Serie C femminile FIPAV. Ottima la prestazione delle peloritane allenate da mister Francesco Trimarchi, capaci di mantenere alto il ritmo del proprio gioco contro le ragazze di coach Giovanni Cardillo, che hanno disputato un match a visto aperto, lottando su tutti i palloni.

La partita

Ospiti avanti ad inizio match di 3 lunghezze (2-5) con due volte Chiara Scandura e Sofia Mastroeni. Il Messina Volley si ricompatta e due acuti di Mariapia Lorusso trovano il pari (6-6). Sempre Lorusso e il muro di Malina Pasa piazzano il +3 (10-7) per le locali e Giulia Mondello sigla il +4 (12-8). Coach Cardillo chiama la pausa, ma il Messina Volley va a +5 (17-12) con Lorusso. Secondo discrezionale ospite, ma l’ago della bilancia non si muove e le padrone di casa siglano il +9 (21-12) con l’ace di Jlenia De Luca e nuovamente Lorusso. Il pallonetto di Lorusso traccia il +10 (23-13), mentre capitan Patrizia Giampietro accorcia a -8 (23-15), La pipe di Mondello rappresenta il set-point (24-15), sancito dall’ace di Lorusso.

Secondo parziale con il Messina Volley già a +3 (7-4) con l’ace in zona di conflitto di Mondello, il punto di Lorusso e il muro di Pasa. Mondello concretizza il +5 (12-7) e il muro di Federica Sicari il +6 (17-11). +7 (20-13) raggiunto dalle padrone di casa con l’ace di Loruusso e con mister Cardillo in time-out. Al rientro il Messina Volley allunga a +9 (22-13) con il pallonetto di Mondello e l’ace di Lorusso, mentre l’ace di Mastroeni accorcia a -6 (22-16). Il pallonetto di Valentina Sorbara e l’ace di Sara Arena materializzano il set-point (+8; 24-16), inizialmente neutralizzato dalle ospiti, ma poi concretizzato da Mondello (25-17).

Terzo in equilibrio fino al +3 (7-4) locale firmato Mondello (due punti) e Lorusso. L’Acireale pareggia (8-8), ma il Messina Volley piazza un break che gli consente di portarsi a +4 (13-9) con il pallonetto di Lorusso, l’ace di Pasa, il punto di Mondello e lo spunto di Michela Laganà. Time-out per le ospiti e, dopo un batti e ribatti, Sofia Lo Grasso realizza il -1 (15-14). Mondello e Lorusso tornano a +3 (17-14) con coach Cardillo al suo secondo discrezionale. Nuovo allungo per il Messina Volley che va a +6 (20-14) con il pallonetto di Pasa. Lo Grasso accorcia a -5 (23-18), ma Mondello realizza il match-point (24-18). La schiacciata di Sicari chiude la partita in favore del Messina Volley (25-18).

Le parole di coach Trimarchi

“Siamo contenti visto che la partita presentava tante insidie – commenta il tecnico giallo-blu Trimarchi – in quanto non è facile giocare il giovedì per delle ragazze che non sono delle professioniste e che dunque hanno avuto una giornata impegnativa. Abbiamo espresso un bel gioco, ruotando un po’ tutti. Mi dispiace per Jlenia che ha avuto un piccolo infortunio, però il bilancio è sicuramente positivo”. Circa la partita contro l’Unime del prossimo turno ha aggiunto: “E’ una squadra che conosciamo e che abbiamo incontrato diverse volte anche in amichevole. Speriamo che sia un bella partita perché Messina merita un po’ di buona pallavolo, soprattutto in un momento in cui la pallavolo a Messina è di alto livello. Noi continuiamo a lavorare e vediamo di settimana in settimana la crescita e spero di assistere ad un bel gioco anche nel derby”.

Il tabellino

Messina Volley – Pallavolo Acireale 3-0 (25-15; 25-17; 25-18)

Messina Volley: Lorusso 18, Sicari 5, Mondello 17, Laganà (Cap.) 4, Perdichizzi, Sorbara 2, De Luca 6, Pasa 5, Arena 2, De Grazia (Lib.). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Pallavolo Acireale: Aiello, Puglisi, Barbieri, Giampietro (Cap.) 8, Arena 1, Scandura 4, Mineo 2, Serigi, Mastroeni 2, Giuffrida 3, Lo Grasso 2, Giordano (Lib.), Famoso (Lib. 2) . All. Cardillo.

Arbitri: Leonardo e Rizzotto.

