Messina, visita istituzionale a palazzo Zanca di tre delegazioni di scuole europee

L’assessore alle Politiche culturali e al Turismo Enzo Caruso, in rappresentanza del sindaco di Messina, Federico Basile, ha ricevuto ieri a palazzo Zanca la visita istituzionale di tre delegazioni di scuole europee nell’ambito del progetto Erasmus. I rappresentanti di tre nazioni (Bulgaria e Turchia per il progetto “kA210 Have a dream. Go Green” e Polonia per il progetto “kA121 Accreditamento”) sono ospiti dell’Istituto Elio Vittorini di Messina per trascorrere una settimana all’insegna di laboratori e visite sul territorio relativamente ai temi della sostenibilità e del riciclo. L’obiettivo unico e condiviso è offrire un mondo migliore alle generazioni future.

Dopo la mattinata di workshop, accompagnati dalle referenti di progetto, le professoresse Marilù Federico e Rosaria Marotta, le delegazioni guidate dall’assessore Caruso hanno visitato i palazzi istituzionali, il Salone delle Bandiere e la Sala Falcone Borsellino. I gruppi sono rimasti affascinati dalla storia e dalle tradizioni della città di Messina e hanno avuto l’opportunità di conoscere le stanze che hanno dato vita alla conferenza di Messina del 1955. “Qui è nata l’Europa”, ha dichiarato l’assessore Caruso, introducendo i presenti nel Salone delle Bandiere. A palazzo Weigert, sede dell’assessorato al Turismo, il rappresentante dell’Amministrazione Basile e le tre delegazioni europee hanno scambiato alcuni doni quali simbolo di reciproca riconoscenza.

