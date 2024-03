Messina, venerdì Elly Schlein a Torre Faro: raduna cavernicoli per dire No al Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

“La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà in città venerdì 22 alle ore 12:00, per ribadire la contrarietà del Partito democratico al progetto del ponte sullo stretto: un progetto, definito dalla stessa Segretaria, anacronistico, dispendioso e dannoso per l’ambiente”. Lo afferma in una nota il Coordinamento Provinciale PD Messina.

“Un progetto che drena risorse utili a colmare tutti quei divari territoriali, sociali ed economici e che, peraltro, ha palesato tutta la sua inadeguatezza dal punto di vista tecnico: 68 le criticità riscontrate nella relazione di aggiornamento – tra cui spiccano quelle che riguardano gli studi sismici o gli effetti dei venti – e che avrebbero dovuto portare alla bocciatura del progetto. Saremo al fianco della comunità messinese per opporci ad un progetto inutile e dannoso, e per sostenere un diverso modello di sviluppo, che davvero valorizzi il ruolo strategico dell’area dello Stretto e la bellezza del suo territorio. Appuntamento, quindi, a venerdì 22 marzo ore 12:00, in Via Circuito presso il Chiosco km Zero, Torre Faro, per un momento pubblico di confronto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.