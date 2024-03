Messina, è ufficiale: Alessandro Russo subentra a Maurizio Croce

StrettoWeb

Sarà Alessandro Russo, del Partito Democratico, a subentrare a Maurizio Croce nel consiglio comunale di Messina. La seduta in cui verrà discussa la delibera di surroga è stata convocata per giovedì alle 13:30. Ricordiamo che Croce si è dimesso dopo l’arresto delle scorse settimane.

“Tornerò a sedere in Consiglio con lo spirito di sempre, la passione di sempre e la voglia di fare bene per la nostra Messina. Grazie ai tanti che in questi mesi mi sono stati vicini con affetto, sostegno e incoraggiamento. Dove eravamo rimasti..?”, queste le prime parole di Alessandro Russo.

