Grave incidente, intorno all’ora di pranzo, sull’autostrada 18 Messina – Catania. Per cause in corso di accertamento una donna è andata a sbattere contro un muro nei pressi Fiumefreddo, in direzione Catania. A bordo dell’auto, il figlio di 10 anni è rimasto ferito gravemente ed è stato trasferito immediatamente in ospedale.

Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore provocando delle code. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

