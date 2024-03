Messina: tariffe e abbonamenti Ztl, la nuova offerta di Atm per i parcheggi in città

StrettoWeb

Novità importanti in casa Atm, che lancia a Messina gli abbonamenti mensili anche per le Ztl. L’iniziativa, presente il sindaco Federico Basile, è stata presentata poco fa a palazzo Zanca dal vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana Salvatore Mondello e dal presidente dell’Azienda Trasporti di Messina Giuseppe Campagna, insieme ai componenti del CdA Carla Grillo e Salvatore Ingegneri.

“Tariffe vantaggiose”

“Premesso che siamo a favore dell’utilizzo del mezzo pubblico – ha dichiarato il sindaco Basile – vogliamo che chi decide di utilizzare l’auto privata abbia la possibilità di usufruire di tariffe vantaggiose anche per parcheggiare in centro. Da dicembre 2022 Atm ha previsto gli abbonamenti trimestrali, semestrali e annuali, ma da oggi ci sarà la possibilità di sottoscrivere anche l’abbonamento mensile al costo vantaggioso di 92 euro, che corrisponde a soli 3,80 euro al giorno. Queste cifre non esistono in nessuna parte di Italia. L’Atm è in grado di proporre abbonamenti molto utili ed è un fatto per nulla scontato, né tantomeno banale”.

La soddisfazione di Mondello

“Queste politiche della mobilità – ha aggiunto il vicesindaco Mondello – confluiscono nel piano urbano della mobilità sostenibile. Siamo di fronte ad azioni che fanno parte di un unico progetto e di un’idea complessiva di città moderna, sostenibile e al passo con i tempi. Anche questo è un servizio utile ed economico per la città”.

“Tariffe super convincenti”

“Da un confronto effettuato con le altre città – ha proseguito il presidente Campagna – abbiamo verificato che le tariffe applicate da Atm Spa sono super convenienti. Nel resto della penisola, più sei vicino al centro più paghi, mentre noi per andare incontro alle esigenze dei cittadini abbiamo deciso di attuare una strategia totalmente inversa. Ovviamente noi auspichiamo che le persone lascino le proprie auto nei parcheggi e si spostino con il bus, ma abbiamo pensato anche a chi ha l’esigenza di usare la macchina, applicando tariffe più che convenienti”.

Il presidente dell’Azienda Trasporti di Messina ha infine ricordato che tutti gli abbonamenti nelle Ztl si acquistano online su Atm MovUp e su tutte le altre app convenzionate e che le auto ibride, munite di contrassegno rilasciato da ATM, hanno una tariffa scontata del 50% e le auto elettriche sostano gratuitamente. Gli Enti convenzionati usufruiscono sugli abbonamenti di una tariffa dimezzata.

Tariffe ZTL

Gli orari della Ztl variano dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30. La tariffa oraria è di 1€/h, tariffa giornaliera 5 euro.

Abbonamenti ZTL

Abbonamento mensile: € 92,00

Abbonamento trimestrale: € 269,00

Abbonamento semestrale € 538,00

Abbonamento annuale: € 942,00

