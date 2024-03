Messina: successo per il Workshop “Studenti in Carena”

StrettoWeb

Una affollata Aula Magna del Rettorato ha ospitato la prima delle due giornate dedicate alla quarta edizione del Workshop “Studenti in Carena”, appuntamento del settore automotive e motorsport organizzato dal Team Ufficiale MotoStudent UniMe. L’intero evento, che si concluderà domani presso il Dipartimento di Ingegneria, è contraddistinto dal tema portante della sfida tra Performance e Sostenibilità.

Il Workshop è stato aperto dai proff. Giacomo Risitano e Dario Milone ( Faculty Advisor di SIC), che hanno evidenziato i passaggi salienti del progetto del Team Ufficiale MotoStudent UniMe, e dai saluti istituzionali della Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, e del Direttore del Dipartimento di Ingegneria, prof. Ernesto Cascone.

“Sono lieta – ha esordito la Rettrice – di dare il benvenuto a tutti i presenti. UniMe è orgogliosa del progetto di SIC ed ho fortemente voluto che questo Workshop venisse inaugurato in questa Aula Magna, luogo identitario della nostra Università. SIC rappresenta un virtuoso esempio di Ateneo attivo e aperto al territorio, capace di rivolgersi ai futuri studenti, di coinvolgere le aziende ed i docenti e di rispondere ai bisogni dei neolaureati”.

“È un grande privilegio – ha aggiunto il Direttore di Ingegneria – poter rappresentare il Dipartimento in occasione di questa iniziativa capace di mettere in comunicazione l’Università con il mondo del lavoro. Mi complimento con il Team e con i docenti che hanno saputo instillare negli studenti, anche di altri Dipartimenti, il seme per fare cose così belle”.

Nel corso della giornata, durante la quale, si sono alternati sul palco pitch tematici, interviste, talk e speaker (17 in totale) di alto profilo nel mondo delle due ruote, è stato anche presentato un nuovo percorso che il Team SIC intende portare avanti, con l’ausilio del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustra (Sez. Messina); si tratta del “Progetto Conteiner lab”, già presentato al Festival dell’Economia creativa ed alla Milano Green Week. L’obiettivo di SIC e di Sicindustria Giovani è quello di fornire al team un vero e proprio spazio creativo, fisicamente ospitato da un box, in cui operare e dare, in maniera sostenibile, una continuità territoriale nel passaggio da studenti a giovani affacciati al mondo del lavoro. Per questa ragione verrà lanciata una campagna di crowdfunding che possa contribuire alla realizzazione del container del Team Ufficiale MotoStudent UniMe e garantire l’innesco di un processo in grado di non disperdere un capitale umano giovane delle città.

Uno spazio del Workshop è stato poi riservato al “Talk Quattroruote”, con il giornalista Marco Perucca Orfei che ha intervistato i vari ospiti a proposito delle recenti innovazioni in campo sostenibilità nel settore automotive.

Nell’Androne dell’Ateneo sono, invece, state esposte le moto del Team SIC.

Domani 14 marzo, le attività si sposteranno presso il Dipartimento di Ingegneria UniMe e prenderanno il via in Aula 665 con un seminario tecnico (a cura degli Ingg. Simone Geroso e Davide Pesenti di Siemens) intitolato “Component-Based Transfer Path Analysis: Dalla caratterizzazione del componente alla predizione delle performance NVH dell’intero veicolo”. La stessa Aula 665 ospiterà, inoltre, un Career Day con la presenza di aziende del campo automotive interessate ad offrire stage, tesi e opportunità lavorative a studenti, laureandi e laureati delle varie sedi universitarie della Sicilia e della Calabria. Le aziende presenti saranno: Dainisi; STMicroelectronics; 4D Engineering; Hypertec; Rheinmetall Defence; ManPower. Con ognuna di esse sarà possibile poter effettuare un colloquio.

Aggiornamenti sono consultabili sui canali social di SIC o sul sito dedicato https://www.studentiincarena.it/.

