Messina: successo per “Buongiorno principessa – un’arma chiamata amore”

Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina è andata in scena la prima dell’attesissimo spettacolo “Buongiorno principessa – un’arma chiamata amore” dell’autore e regista, Carmelo Impalà. Importante la risposta del pubblico che ha riempito il teatro messinese per godersi un’opera unica nel suo genere, opera che ha regalato fortissime emozioni per tutta la serata.

E’ stato un vero e proprio tuffo negli anni ’30 e ’40 dove è stata raccontata, con la semplicità di quei tempi, la storia d’amore di due protagonisti ai tempi della Shoah. Uno spettacolo teatrale che ha riportato l’attenzione su una delle peggiori catastrofi della storia dell’umanità, la deportazione nei campi di concentramento e lo sterminio degli Ebrei durante il periodo Nazifascista.

L’opera, nonostante il contesto drammatico, ha portato con se anche un piacevole carico di ironia, oltre che di umanità e di significativi principi etici. Sicuramente tra gli argomenti toccati dal regista c’è la forza delle donne, la loro emancipazione e la voglia di dire no ad un sistema patriarcale fatto di compromessi e matrimoni pianificati.

Donne forti che scelgono con orgoglio e dignità il meglio per la propria vita, mettendo davanti ad ogni cosa l’amore, senza se e senza ma, l’unica arma possibile per sconfiggere il male.

Il cast

Paolo Bertano

Denise Truscello

Riccardo Ferro

Alessandro Ferri

Carmelo Formica

Noemi Bonasera

Alessia Barbagallo

Gabriella Mazzulo

Johnny La Rocca

Francesco Costanzo

Fabio Smedile

Samuel Ruggeri

Natale Munaò

Silvana Formica

Giuseppe Culici

