Messina: sorpreso a bruciare rifiuti nei pressi di abitazioni, straniero denunciato

Con l’accusa di illecita combustione di rifiuti speciali, un giovane cittadino straniero è stato denunciato dai Carabinieri di Sant’Alessio Siculo (ME) dopo essere stato sorpreso a distruggere, dandovi fuoco, un cumulo di rifiuti che, dalle verifiche effettuate, risultavano costituiti da materiale plastico, porte in legno e altro ancora.

È accaduto tutto nella mattinata di ieri 3 marzo 2024, quando una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha avvistato una nube di fumo nero provenire dalla località Passo Riva nel Comune di Savoca. Il tempestivo intervento, oltre a consentire di bloccare il presunto autore, poi identificato nel giovane cittadino straniero, ha permesso ai Carabinieri di spegnere le fiamme, scongiurando conseguenze più gravi per l’ambiente visto che il rogo era stato appiccato in una zona circondata da abitazioni.

Ultimati gli accertamenti, i Carabinieri hanno denunciato giovane all’Autorità Giudiziaria. L’area interessata dalle fiamme è stata sottoposta a bonifica.

