Messina: scalo inaugurale della nave Sun Princess Cruises

StrettoWeb

Il vicesindaco Salvatore Mondello, in rappresentanza del sindaco Federico Basile, ha presenziato oggi alla cerimonia di presentazione dello scalo inaugurale nel porto di Messina della nave da crociera Sun Princess Cruises. La compagnia di navigazione statunitense, di proprietà di Carnival Corporation, con sede principale a Santa Clarita in California, comprende quattordici navi in servizio. Accompagnato dall’assessore al Turismo Enzo Caruso, il vicesindaco Mondello ha visitato la nave dotata di numerosi confort, cabine accoglienti, spazi enormi per svago e intrattenimenti; può arrivare ad una capienza di 4.800 passeggeri, oggi a bordo ce n’erano 3.714.

La nave, varata dieci giorni fa da Fincantieri, è al primo viaggio. Da oggi a settembre sono previsti dieci scali a Messina. I rappresentanti dell’Amministrazione comunale sono stati accolti dal personale della nave e accompagnati dalla locale agenzia De Stefano Speciale. A conclusione dell’incontro c’è stato un cordiale scambio di crest tra il vicesindaco Mondello e il comandante in seconda della Sun Princess Cruises Valerio Esposito.

Foto di repertorio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.