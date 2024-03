Messina, risanamento. Barbera (FI): “ottima la proposta di Oteri, gli stati generali siano lo spazio di confronto”

StrettoWeb

“Apprezziamo molto la proposta di organizzare, nei prossimi mesi, gli Stati generali del Risanamento avanzata dal nostro consigliere comunale Cosimo Oteri”. Così, in una nota, il coordinatore di Forza Italia a Messina Antonio Barbera.

“Immaginiamo l’iniziativa – prosegue – come uno spazio di confronto tra le istituzioni della città e con la presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al quale formuleremo un invito ufficiale, insieme al sottosegretario Matilde Siracusano, a tutti i parlamentari messinesi nazionali e regionali. Deve essere, infatti, – osserva Barbera – un cantiere di dialogo e proposte aperto a tutte le compagini politiche, includendo anche le forze attive della città e gli operatori del Terzo settore”.

“Il risanamento è oggi realtà sul piano abitativo e continuerà – osserva il coordinatore in città di Forza Italia – ma deve esserlo in modo completo anche sul piano della piena integrazione sociale e del riscatto per molti messinesi che meritano di tornare a sentirsi pienamente cittadini. Dopo vite e vite dentro le baracche – spiega – dobbiamo evitare che ancora famiglie, uomini, donne, ragazzi, ragazze bambini e soggetti fragili siano esclusi e circoscritti in quartieri dormitorio o peggio ancora ghetto”.

“Non è quello che meritano dopo avere sofferto la mancanza per generazioni di una casa decente e costretti a vivere nelle periferie più abbandonate della nostra città. Gli Stati generali – conclude Antonio Barbera – devono essere della città per la città”.

