Il Messina riprende il Latina e rimane in scia: finisce 1-1

Il Messina strappa un pari a Latina in una delle sfide del girone C di Serie C. La partita si decide tutta nel primo tempo: al gol di Mastroianni in avvio, al 10′, risponde alla mezz’ora il solito Zunno, sempre più decisivo. Con questo risultato, i peloritani rimangono in scia playoff, ottenendo il secondo pari consecutivo in trasferta.

La stagione dei siciliani si sta rivelando sempre più importante e proficua, la migliore dell’era Sciotto da quanto l’Acr è tornata in Serie C. Dopo annate di sofferenza e salvezze impossibili, con rivoluzioni invernali sul mercato e in panchina, la scelta Modica di quest’anno si sta dimostrando vincente.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 67 Benevento 58 Avellino 57 Picerno 54 Taranto 49 Casertana 48 Crotone 46 Giugliano 46 Latina 45 Sorrento 41 Acr Messina 41 Audace Cerignola 40 Foggia 39 Catania 39 Potenza 37 Turris 32 Monopoli 29 Virtus Francavilla 27 Monterosi Tuscia 24 Brindisi 19

