Messina, revisione della Toponomastica e della Numerazione Civica sul Viale Annunziata

StrettoWeb

Si avvisa la cittadinanza che sono stati affidati i lavori di “Revisione della Toponomastica e della Numerazione Civica” sul territorio comunale e che a partire dalla data odierna 19/03/2024 si darà inizio alle operazioni di rilevazione degli accessi sul Viale Annunziata a Messina. La nuova numerazione riguarda tutte le unità immobiliari con ingresso indipendente (abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage, ecc.) che hanno accesso diretto dalla pubblica area di circolazione.

La rilevazione è realizzata a cura della Ditta Unisel Srl incaricata dal Comune. Gli Uffici Comunali saranno a disposizione per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere e attinenti le competenze di merito. Il personale suddetto fornirà tutte le informazioni richieste e sarà tenuto al più rigoroso riserbo sulle notizie di cui verrà a conoscenza in ragione dell’espletamento del lavoro affidatogli.

Si precisa che il personale incaricato non è in nessun caso autorizzato a richiedere o riscuotere alcuna somma di denaro. Per tutta la durata delle attività l’Ufficio Toponomastica del Comune sarà a disposizione dei cittadini per fornire e ricevere ogni qualsiasi informazione sul servizio (e-mail: revisione.toponomastica@comune.messina.it).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.