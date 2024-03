Messina: presentata la nuova Carta dei Servizi AMAM, ecco tutte le novità | DETTAGLI

StrettoWeb

La nuova Carta dei Servizi di Amam, è stata presentata oggi a Messina, a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, dalla società Amam in tutte le sue componenti, il presidente Loredana Bonasera i componenti il CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi, e il direttore generale Pierfrancesco Donato. All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle Associazioni dei consumatori per condividere in un clima di collaborazione e sinergia il raggiungimento degli obiettivi che la carta dei servizi in generale si prefigge di raggiungere per garantire la massima tutela all’utenza.

Basile: “sì al dialogo ed alla collaborazione”

Il sindaco Federico Basile in apertura dell’incontro “ho sempre sostenuto che l’elemento del dialogo e della collaborazione – ha detto Basile – serva ad individuare un migliore servizio per la cittadinanza. La carta dei servizi é uno strumento nelle realtà aziendali, un elemento prettamente interno che in questa fattispecie ha trovato una forte condivisione. Al di là dei contenuti dello strumento, l’elemento importante è averlo definito attraverso forme di dialogo costruttivo che hanno condotto ad un ‘prodotto’ condiviso dalle parti interessate affinchè l’Azienda lo utilizzi come strumento di sana amministrazione e le associazione dei consumatori per interfacciarsi con l’utenza. Il dialogo funziona, il dialogo c’è e c’è sempre stato, al di la dei vari casi singoli e delle situazioni diverse caso per caso. Credo che questo sia un esempio di buona pratica”, ha concluso il Sindaco.

Bonasera: “la nuova carta fissa i principi e i criteri del servizio al cittadino”

Il presidente Bonasera ha proseguito evidenziando l’importanza degli incontri che si sono susseguiti nel corso dei mesi scorsi con le associazioni dei consumatori per giungere alla redazione della nuova carta dei servizi approvata dal consiglio di amministrazione il 27 febbraio scorso. “Varie sono state le novità emerse dai vari incontri sulla base delle loro proposte. La nuova carta – ha detto la Bonasera – fissa i principi e i criteri del servizio al cittadino. Tra le modifiche principali che abbiamo apportato sono da menzionare i metodi di pagamento gratuito tramite Sistema SEPA (SDD), fortemente voluto dalle associazioni dei consumatori, l’aumento dell’importo minimo dei bollettini di pagamento e l’implementazione delle sezioni dedicate agli utenti sul portale ad essi dedicato”.

Bonasera ha ricordato poi l’importanza della Carta dei servizi quale documento anche di programmazione e di supporto per migliorare i rapporti con il cittadino “perché fissa i princìpi ed i criteri di erogazione del servizio, individua gli standard di qualità che l’Azienda si impegna a rispettare nell’esercizio delle proprie attività e costituisce lo strumento per verificare il livello di soddisfazione del cliente. Costituisce, inoltre, un allegato del Contratto di fornitura idrica, stipulato tra l’Azienda e gli Utenti e sancisce anche l’impegno di AMAM nei confronti dei cittadini serviti, con l’obiettivo di contribuire a migliorare: la qualità dei servizi forniti e il rapporto tra gli Utenti e il Gestore”, ha concluso la Bonasera.

Le parole del Dg Donato

Il Dg Donato ha invece trattato la Carte dei Servizi sotto il profilo della normativa vigente poichè “la revisione della Carta dei Servizi è stata effettuata – ha spiegato Donato – per renderla coerente alle nuove norme e alle modifiche ai regolamenti sulla qualità tecnica e dei servizi disposte dall’autorità nazionale di settore (ARERA) a dicembre 2023; inoltre, dal punto di vista tecnico la Carta tiene conto dell’implementazione del portale utenti e di nuovi strumenti di gestione dei contratti a massima tutela degli utenti”.

Le associazioni

A seguire hanno preso la parola i rappresentanti delle associazioni dei consumatori intervenuti che a vario titolo hanno espresso soddisfazione per l’importante percorso che li ha visti partecipi di condividere i contenuti della nuova Carta. A tal fine hanno sottolineato “l’importanza di questo risultato frutto di un dialogo paritario nel rispetto di ciascuna posizione tra Comune di Messina, AMAM e loro stessi; ed hanno auspicato il proseguimento di questa sinergia d’intenti per guardare al futuro con l’ottica di migliorare sempre più nel soddisfare le richieste dell’utenza”.

