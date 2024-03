Consegnati a Messina i Premi Magister Peloritanus 2023: premiati anche due calabresi

StrettoWeb

Nell’Aula Magna dell’Università di Messina, alla presenza della professoressa Giovanna Spatari, Presidente dell’Accademia Peloritana-Magnifica Rettrice dell’Ateneo Peloritano, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Premi Magister Peloritanus 2023 dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Una quinta edizione di successo con cui l’accademia ha portato avanti la sua mission, ovvero l’individuazione e la premiazione di illustri personaggi messinesi o siciliani o dell’area dello Stretto per nascita o per residenza.

Personalità che si sono distinte in diversi ambiti della nostra società e che, col loro esempio di vita e con la loro carriera hanno onorato Messina o la Sicilia o l’area dello Stretto. Tra i premiati dell’edizione 2024 anche due calabresi: Giovanbattista De Sarro e Andrea Monorchio.

Giovambattista De Sarro, Premio Magister Peloritanus 2023 per le Scienze Medico-Biologiche, è nato a Lamezia Terme e si è formato all’Università di Messina. Ha conseguito la specializzazione in Farmacologia nell’Università di Napoli, ampliando così la propria competenza anche in ambito clinico. Ha frequentato a lungo a Londra il Bethlem Royal Hospital e il Maudsley Hospital; all’Università di Bari ha conseguito la specializzazione in Neurologia.

Di grande spessore la sua produzione scientifica che ha prodotto 23mila citazioni nella letteratura internazionale. Dal 2007 al 2011 è stato preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; in seguito ha ricoperto il ruolo di direttore del dipartimento di Scienze della Salute dal 2012 al 2017 e infine è stato Magnifico Rettore dell’ateneo calabrese, dal novembre 2017 a ottobre 2023.

Andrea Monorchio, Premio Magister Peloritanus 2023 per le Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche, nativo di Reggio Calabria si è laureato a Messina in Economia. Ha svolto la sua attività nella pubblica amministrazione, divenendo nel 1989, e fino al 2002, Ragioniere Generale dello Stato. La sua alta professionalità e la sua indipendenza, nonostante i continui cambiamenti delle stagioni politiche, sono state sempre riconosciute da tutti. Nella sua lunga carriera ha ricoperto l’incarico di presidente o di autorevole componente di consigli di amministrazione di un numero considerevole di enti e istituti. Intensa è stata poi la sua attività accademica in diverse università e scuole superiori; numerosi e prestigiosi i riconoscimenti ricevuti.

Tra gli altri premiati anche Costanza Di Quattro, Premio Magister Peloritanus 2023 per Lettere, Filosofia e Belle Arti. Personaggio eclettico, la scrittrice di successo è anche conduttrice televisiva di programmi Rai; direttrice artistica del teatro di famiglia, Donnafugata, è anche autrice di testi teatrali. Ha vinto premi molto importanti tra cui il Premio Porta d’Oriente nel 2021, Premio Giovanni Comisso per la narrativa nel 2023; è stata anche candidata al Premio Strega nel 2022 e nel 2024.

Piero Formica, Premio Magister Peloritanus 2023 per l’Innovazione e l’Imprenditorialità. Formatosi a Messina, ha iniziato la carriera di economista all’OCSE rivolgendo la sua attenzione alle economie dei paesi membri. Ad un’intensa attività didattica in università italiane e straniere ha aggiunto anche la partecipazione a programmi europei per lo sviluppo di incubatori e parchi scientifici e tecnologici. Tra i riconoscimenti ricevuti il prestigioso Innovation Luminary Award e la nomina a membro del Circle of Future Navigators e del Club of Paris.

Simone Pirrotta, Premio Magister Peloritanus 2023 per le Scienze Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Formatosi alle Università di Catania e di Messina, è responsabile della sezione Esplorazione Robotica dell’Agenzia Spaziale Italiana. Al suo attivo anche una serie di esperienze con Alenia Spazio, Enea e con il National Accelerator Laboratory di Chicago. Grazie alla sua straordinaria competenza vanta una proficua collaborazione non solo con l’Agenzia Spaziale Europea e con la Nasa ma con tutte le agenzie spaziali; in virtù di questa ampia e specifica esperienza maturata sul campo è vicepresidente dell’International Space Exploration Coordination Group.

