Messina, a Pasqua la processione dei simulacri di Gesù risorto e della Madonna della Mercede

Domenica 31 marzo si svolgerà la rituale “Processione dei Simulacri di Gesù Risorto e della Madonna della Mercede”, con partenza alle ore 8 dalla chiesa della Madonna della Mercede in via Tommaso Cannizzaro a Messina. Il corteo, con presidi a cura del Corpo di Polizia municipale, che provvederà alla chiusura temporanea dei tratti di strade interessate, proseguirà lungo le vie Centonze, Bixio, Ghibellina, Santa Cecilia, Martino, Cernaia, Battisti, I Settembre, piazza Duomo, corso Cavour, porta Imperiale, XXIV Maggio, Bisazza, Borelli, Nicotra, viale Principe Umberto, Pietro Castelli, Cannizzaro e rientro in chiesa.

Per consentire inoltre lo svolgimento della replica serale dell’incontro dei due simulacri davanti la chiesa Santa Maria della Mercede, il servizio Mobilità urbana ha adottato provvedimenti viari che interesseranno la via Tommaso Cannizzaro, nel tratto compreso tra le vie Sacro Cuore e Lenzi, dove dalle 17 alle 22 di domenica 31 marzo, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati, e di transito veicolare.

