Messina: parcheggi di interscambio e nuova carta servizi Amam

Oggi, martedì 5 marzo, alle ore 10, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, la società AMAM S.p.A. presenterà alla stampa la nuova Carta dei Servizi. All’incontro, presente il sindaco Federico Basile, prenderanno parte il direttore generale del Comune Salvo Puccio e per AMAM, la presidente Loredana Bonasera e i componenti il CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi, e il DG Pierfrancesco Donato. La nuova Carta dei Servizi AMAM, condivisa con le Associazioni dei consumatori e in linea con i nuovi Regolamenti ARERA per la qualità del servizio idrico intergrato, rappresenta uno strumento con il quale la società intende garantire la massima tutela dei propri utenti.

“Gestione parcheggi di interscambio”: oggi, alle ore 10.45, a palazzo Zanca, conferenza stampa del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

Oggi, martedì 5 marzo, alle ore 10.45, nella sala Commissioni di Palazzo Zanca, il gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale e i rappresentanti del partito delle Municipalità terranno una conferenza stampa avente come oggetto “Gestione parcheggi di interscambio”.

