Messina, ecco i nuovi orari del tram

Dal prossimo 2 aprile, gli orari del tram saranno leggermente modificati . L’Azienda Trasporti di Messina sta lavorando per abbassare i tempi di attesa dai 17 minuti attuali a 15 minuti e le modifiche agli orari in vigore in questo momento sono propedeutiche al raggiungimento dell’obiettivo prefissato di una vettura ogni quarto d’ora. “Gli orari in vigore dal 2 aprile non comporteranno novità sostanziali, ma solo piccoli aggiustamenti per uniformare le varie fasce orarie, in modo da poter procedere il prima possibile alla riduzione dei tempi di attesa alla soglia dei 15 minuti”, spiega il presidente Giuseppe Campagna.

“Qualcuno– prosegue il presidente – evidenzia che il tram è l’anello debole di Atm spa, ma vorrei ricordare che quando ci siamo insediati il servizio tranviario di fatto non esisteva più e le vetture erano lasciate marcire in deposito, oggetto di continue cannibalizzazioni, nel disinteresse generale. Grazie all’attuale management non solo è stata avviata un’attività di revamping delle vetture, che ha dato un volto nuovo alle carrozze ormai malconce e con notevoli problemi tecnici, ma è stato anche avviato l’ iter di riqualificazione della linea tranviaria , giunto ormai ai nastri di partenza. Entro giugno infatti inizieranno i lavori, che apporteranno notevoli migliorie al servizio”.

“Per quanto riguarda il futuro – conclude Campagna – posso dire con certezza che sarà impegno dell’attuale amministrazione aziendale aprire un’interlocuzione con il Ministero per individuare fonti di finanziamento e portare a Messina nuove e più moderne vetture del tram”.

