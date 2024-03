Messina: neve sui Nebrodi, in azione i mezzi spazzaneve

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina sta intervenendo, già da alcuni giorni, con tutti i propri uomini per liberare dalla neve le strade provinciali che attraversano le zone montane del territorio. In particolare, il servizio di spazzamento neve e spargimento del sale, operato dal personale dell’Autoparco, coordinato dal Responsabile geom. Gaetano Maggioloti, e del Servizio Viabilità dell’area nebroidea, è in corso sulla strada provinciale Caronia – Capizzi, lungo la dorsale dei Nebrodi denominata Portella dell’Obolo (1503 m.s.l.m.).

Palazzo dei Leoni garantisce il costante monitoraggio della percorribilità di tutte le arterie stradali interessate dalle precipitazioni nevose e dalla formazione di ghiaccio sulla sede stradale causata dalle basse temperature. Si ricorda che lungo le strade interessate da nevicate vige l’obbligo della dotazione, a bordo degli autoveicoli di ogni genere, di catene da neve o pneumatici invernali.

