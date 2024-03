Lutto a Messina, è morto il prof. Francesco Squadrito

StrettoWeb

Il Rettore, Prof.ssa Giovanna Spatari, esprime a nome di tutta la Comunità Accademica il cordoglio per la scomparsa del Professore Francesco Squadrito. L’Università degli Studi di Messina e la Scuola Farmacologica Messinese perdono uno dei più illustri Maestri. Il Professore Squadrito, Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di Messina e Direttore dell’UOS di Tossicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, si è spento prematuramente all’età di 65 anni.

Ricercatore di fama internazionale

Il Professore Squadrito è stato un ricercatore di fama nazionale ed internazionale; autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo della farmacologia clinica e sperimentale, in particolare nell’area della farmacologia cardiovascolare. Dal 2013 al 2015 è stato Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del nostro Ateneo, ed era da diversi anni Coordinatore dei Corsi integrati di Farmacologia e Tossicologia presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e di Pharmacology presso il Corso di Laurea in Medicine and Surgery del nostro Ateneo. Il Prof. Squadrito rivestiva attualmente il ruolo di Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica della nostra Università. Nel corso della sua lunga carriera di docente ha formato generazioni di studenti trasmettendo con dedizione e passione la sua competenza nel settore della Farmacologia.

