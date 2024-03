Messina, Maurizio Croce sospeso da Forza Italia

StrettoWeb

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, ha disposto la sospensione dal partito di Maurizio Croce, coinvolto in una indagine su alcuni appalti a Messina. “Sono assolutamente fiducioso e rispettoso del lavoro svolto dalla Magistratura, che è soltanto all’inizio del proprio iter – afferma Caruso – così come auspico che la vicenda possa essere al più presto risolta e che il Consigliere Croce possa chiarire la propria posizione”.

“A conferma del nostro impegno costante per la trasparenza e la legalità ed allo stesso tempo per sottolineare la posizione chiara ed inequivocabile di Forza Italia nel pretendere che sia fatta chiarezza in tempi brevi, abbiamo ritenuto di sospendere il consigliere Croce dal partito e da qualsiasi incarico”, conclude Caruso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.