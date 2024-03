Messina, Maurizio Croce si è dimesso da consigliere comunale

StrettoWeb

L’arresto di Maurizio Croce ha scosso il mondo politico in Sicilia. L’ex candidato sindaco di centrodestra di Messina è stato fermato per un presunto giro di truffe per appalti pubblici. Nella tarda serata di ieri, Croce si è dimesso dalla carica di consigliere comunale.

“Dimissioni irrevocabili per motivi strettamente personali”

“Dimissioni irrevocabili per motivi strettamente personali”. Maurizio Croce ha inviato una pec alla presidenza del Consiglio comunale, al presidente Nello Pergolizzi, alla segretaria generale Rossana Carrubba, al sindaco Federico Basile e al direttore generale Salvo Puccio.

