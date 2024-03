Messina, lunedì la cerimonia di consegna dei premi Magister Peloritanus

StrettoWeb

Lunedì 18 marzo 2023 alle ore 18.00, nell’Aula Magna dell’Università di Messina (Piazza S. Pugliatti 1), alla presenza della prof.ssa Giovanna Spatari, Presidente dell’Accademia Peloritana-Magnifica Rettrice dell’Ateneo Peloritano, si terrà la cerimonia di consegna dei premi Magister Peloritanus 2023 dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti.

L’Accademia Peloritana, con questa quinta edizione, continua nella tradizione di premiare illustri personaggi messinesi o siciliani o dell’area dello Stretto per nascita o per residenza, o che comunque abbiano onorato Messina o la Sicilia o l’area dello Stretto. I premiati dell’edizione 2023 sono:

• Giovambattista De Sarro, Premio Magister Peloritanus 2023 per le Scienze Medico-Biologiche.

Giovambattista De Sarro, formatosi all’Università di Messina, ha percorso tutta la carriera accademica nell’Università di Catanzaro, divenendone Rettore nel 2017. Conseguita la specializzazione in Farmacologia nell’Università di Napoli, ha arricchito la propria competenza anche in ambito clinico, e frequentando a lungo a Londra il Bethlem Royal Hospital e il Maudsley Hospital e conseguendo la specializzazione in Neurologia all’Università di Bari. Di grande spessore la sua produzione scientifica che ha generato 23.000 citazioni nella letteratura internazionale.

• Costanza Di Quattro, Premio Magister Peloritanus 2023 per Lettere, Filosofia e Belle Arti.

Costanza Di Quattro, personaggio eclettico, è conduttrice televisiva di programmi RAI, direttrice artistica del teatro di famiglia, Donnafugata, autrice di testi teatrali ma specialmente scrittrice di successo. La sua produzione letteraria, costantemente legata ad una parte ben precisa della Sicilia, Ibla, si avvale di un’originale scrittura: la costante ricerca di un’identità siciliana e la sua conseguente valorizzazione trovano la più giusta forma espressiva nel dialetto che si armonizza perfettamente con l’italiano. Premio Porta d’Oriente nel 2021, Premio Giovanni Comisso per la narrativa nel 2023, candidata al Premio Strega nel 2022 e nel 2024.

• Piero Formica, Premio Magister Peloritanus 2023 per l’Innovazione e l’Imprenditorialità.

Piero Formica, formatosi a Messina, inizia la carriera di economista all’OCSE rivolgendo la sua attenzione alle economie dei paesi membri. Ad un’intensa attività didattica in università italiane e straniere affianca la partecipazione a programmi europei per lo sviluppo di incubatori e parchi scientifici e tecnologici, divenendo un punto di riferimento a livello mondiale in una particolare area di ricerca, quella della convergenza tra scienze fisiche, naturali e umane. Riceve numerosi riconoscimenti, fra cui il prestigioso Innovation Luminary Award e la nomina a membro del Circle of Future Navigators e del Club of Paris.

• Andrea Monorchio, Premio Magister Peloritanus 2023 per le Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche.

Andrea Monorchio, laureatasi a Messina in Economia, ha svolto la sua attività nella pubblica amministrazione, divenendo nel 1989, e fino al 2002, Ragioniere Generale dello Stato. La sua alta professionalità e la sua indipendenza, pur nel variare delle stagioni politiche, sono state riconosciute sempre da tutti. Successivamente è stato Presidente o autorevole componente di Consigli di Amministrazione di un numero considerevole di enti e istituti. Intensa è stata poi la sua attività accademica presso varie Università e Scuole Superiori; prestigiosi i riconoscimenti ricevuti.

• Simone Pirrotta, Premio Magister Peloritanus 2023 per le Scienze Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali.

Simone Pirrotta, formatosi alle Università di Catania e di Messina, è responsabile della sezione Esplorazione Robotica dell’Agenzia Spaziale Italiana, dopo una serie di esperienze con Alenia Spazio, ENEA e con il National Accelerator Laboratory di Chicago. Universalmente riconosciuta è la sua grande competenza: costante è la sua collaborazione non solo con l’Agenzia Spaziale Europea e con la NASA ma con tutte le agenzie spaziali: è infatti vice presidente dell’International Space Exploration Coordination Group.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.