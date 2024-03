Messina: al via i lavori per il rifacimento della condotta idrica

StrettoWeb

Consegnata formalmente alla ditta appaltatrice Siciltecnoplus srl, questa mattina, l’area di cantiere a Messina del Progetto finanziato con il PNRR finalizzato all’esecuzione di interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina previsti dal PNRR, per un importo di euro 21.202721,12

Presenti alla consegna dell’area di intervento, che riguarda il centro città (da Gazzi all’Annunziata), il Sindaco Federico Basile, il Direttore Generale del Comune Salvo Puccio, l’Assessore al ramo Francesco Caminiti, il Direttore Generale di AMAM Pierfrancesco Donato, la Presidente Loredana Bonasera e i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore dei Lavori Ing. Luigi Lamberto, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Cardile, l’esperto PNRR Ing. Eleonora Pane

Il progetto, il cui completamento dei lavori è previsto per marzo 2026, si prefigge di ridurre le perdite in rete (pari oggi al 53%), implementare l’asset management esistente, avviare la distrettualizzazione delle reti, integrare il sistema di telemisura e telecontrollo già esistente sulla quasi totalità delle infrastrutture idriche della città con sistemi di smart metering per la lettura dei contatori del nucleo centrale cittadino. La mappatura e la successiva implementazione su GIS, peraltro, implicheranno la possibilità di individuazione di un eventuale problema o perdita sulla rete, in tempo reale, e dunque la sua risoluzione con interventi rapidi e mirati.

