Messina, lavori di pulizia del collettore fognario nelle vie XXVII Luglio e La Pira

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di pulizia del collettore fognario nelle vie XXVII Luglio e La Pira a Messina, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto lunedì 25 marzo, dalle ore 8 sino alle 17, in via XXVII Luglio, nel tratto compreso tra le vie Bruno e Ugo Bassi, con il coinvolgimento dei tratti di strada limitrofi, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito veicolare.

Martedì 26 marzo, sempre dalle 8 alle 17, con identica motivazione, è vietata la sosta, con zona rimozione coatta, sul lato ovest (lato monte) della carreggiata stradale di via La Pira, nel tratto compreso tra il numero civico 2 (intersezione con strada comunale Santa Lucia) e il numero civico 28 (intersezione con via Mirulla); istituito anche il limite massimo di velocità di 30 km/h.

