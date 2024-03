Messina: lavori conclusi prima del previsto, torna l’acqua nelle case

StrettoWeb

Messina sta tornando l’acqua. Sono, infatti, terminati i lavori alla condotta idrica previsti dal cronoprogramma. L’erogazione sarà in corso di ripristino a partire da oggi in tarda mattinata in gran parte della città. Resta comunque attivo il Centro Operativo Comunale (COC), raggiungibile al recapito telefonico 090 22866. Il Comune di Messina e AMAM SpA ringraziano “la cittadinanza per la pazienza e per la collaborazione dimostrate durante questo quarto step progettuale di interruzione idrica programmata“.

La soddisfazione del sindaco Basile

“Il quarto intervento programmato per migliorare l’erogazione d’acqua in città è terminato in anticipo, rispetto al cronoprogramna stabilito. Da oggi l’erogazione idrica verrà ripristinata a partire dalla mattinata verso tutta la Città. Complimenti a tutti i gli operai ed i tecnici che hanno lavorato in modo efficace ed efficiente“. E’ quanto afferma il sindaco Federico Basile.

I dettagli dei lavori

Relativamente ai dettagli dei singoli interventi il presidente Bonasera ha spiegato che “le operazioni del quarto step hanno riguardato due interventi importanti a Roccalumera e Tremestieri, e sette operazioni hanno riguardato la sostituzione di scarichi e sfiati in aree ricadenti nei comuni di Calatabiano, Letojanni e Messina, in vista dell’ultimo distacco di questo percorso/progetto fissato come da cronoprogramma il 5 aprile prossimo”, ha concluso il Presidente.

