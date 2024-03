StrettoWeb

Pauroso incidente a Messina sulla via Cesare Battisti dove una suora è rimasta gravemente ferita investita da un’auto. La religiosa è stata trasportata in ospedale e sarebbe è in pericolo di vita.

La donna alla guida del mezzo si è fermata per prestare i primi soccorsi. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

