Messina: incendio a Santo Stefano di Camastra, sul posto i Vigili del Fuoco

Dalle ore 9 circa di questa mattina, la squadra VF del Distaccamento di Sant’Agata di Militello è impegnata per un incendio di interfaccia che ha interessato anche una abitazione nelle immediate vicinanze del rogo. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, arrivato a Santo Stefano di Camastra, esattamente in Contrada Madonna delle Grazie prima, e contrada Rací nel pomeriggio, con APS e pick-up con modulo boschivo, ha contenuto l’incendio, eliminando ogni situazione di pericolo. L’intervento è ancora in atto. In supporto alla squadra vi è anche una autobotte comunale per maggiore disponibilità idrica.

