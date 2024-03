Messina, importante seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri

StrettoWeb

L’Ordine degli Ingegneri di Messina ha organizzato un Seminario dal titolo: “Lo Stato Legittimo degli Immobili alla luce dei recenti aggiornamenti tecnici e normativi” , che si svolgerà giorno 8 marzo prossimo, con inizio alle ore 15,00, presso la Sala Convegni dello stesso Ordine messinese in Viale San Martino n.62. Dopo i saluti istituzionali del Presidente Ing. Santi Trovato, si susseguiranno i relatori fra cui: l’Ing. Nunzio Santoro del CERSU Sez. Messina, l’Avv. Antonio Tesoro del foro di Messina ed il Notaio Giovanni Liotta, Coordinatore European Notarial Network Bruxelles.

La giornata di formazione è rivolta soprattutto ai professionisti tecnici e legali, ai pubblici dipendenti, che pur conoscendo i fondamenti della materia, desiderano sviluppare e approfondire le tematiche dell’edilizia in generale, ossia permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie, analizzandone lo Stato legittimo degli immobili, come codificato dalla legge vigente e, in particolare, saranno affrontati gli aspetti giuridici sugli interventi edilizi e quelli relativi alla compravendita degli immobili.

I lavori saranno introdotti e moderati dall’Ing. Domenico Crinò, Coordinatore della Commissione Ingegneria Forense dell’Ordine degli Ingegneri di Messina. Le conclusioni saranno tratte dall’Ing. Carla Cappiello, Consigliere Nazionale, Coordinatrice della Commissione Ingegneria Forense Nazionale del CNI, che illustrerà importanti novità sul tema e sull’operato della CIF Nazionale. Il Seminario, che riconosce agli iscritti 3 crediti formativi, ha ottenuto il prestigioso patrocino del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Al termine degli interventi è prevista una tavola rotonda di confronto e di analisi fra i relatori e i partecipanti.

