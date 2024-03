Messina, i divieti di sosta per attività di potatura degli alberi

StrettoWeb

Proseguono dal 2 al 4 aprile gli interventi di potatura di alberature in vari tratti di strade cittadine nella zona centro nord e centro sud di Messina (tratti delle vie Vittorio Emanuele, Garibaldi, della Libertà e Dina e Clarenza), dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.