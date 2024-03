Messina sfortunato e impreciso: il Foggia gela i 6 mila del San Filippo e vince 0-3

StrettoWeb

Un pomeriggio primaverile, una classifica stuzzicante, un cammino recente molto importante, 6 mila persone circa. C’era tutto, oggi pomeriggio, affinché a Messina potesse verificarsi il pomeriggio perfetto, come non si vedeva da tempo: il Foggia, però, gela tutto e tutti al Franco Scoglio, aggiudicandosi lo scontro playoff con il risultato di 0-3. Al Messina restano i rimpianti e la consapevolezza che, al di là del risultato, la squadra c’è e continua a piacere. Il punteggio, così d’impatto, potrebbe far pensare a una brutta prestazione, ma in realtà lo 0-3 è anche pesante per quanto visto in campo.

La partita

Lo si capisce perché nel primo tempo c’è praticamente una sola squadra in campo: Emmausso da una parte, Perina dall’altra. La sfida la vince il portiere, che para praticamente di tutto, prendendo anche le mosche. La squadra di Modica è sfortunata, ma anche imprecisa in alcune circostanze. E se davanti si nota vivacità e brio, dietro la compagine peloritana è distratta. E prende gol alla prima occasione, con Gagliano bravo a infilare la difesa e Fumagalli sul filo del fuorigioco.

Rimpianti e rammarico all’intervallo per il Messina, che nella ripresa vuole ribaltare tutto. Ma dura poco. La troppa foga, infatti, gioca brutti scherzi: Manetta si fa prendere la mano e si becca il secondo giallo a inizio secondo tempo. Siamo al 53′, i siciliani restano in inferiorità numerica e ogni cosa si complica. Ed ecco, tre minuti più tardi, il raddoppio pugliese, con Tascone che approfitta dello sbandamento per l’episodio del rosso e fa 0-2, ancora con la gentile complicità di una difesa dormiente e distratta. La partita, praticamente, finisce qui: il Messina non ha più la forza fisica e psicologica per spingere, dopo le energie spese nella prima parte e con un risultato e una situazione numerica che non prevedono sorprese. Nel finale, poi, la squadra è stanca e perde la testa, restando addirittura in 9 dopo un’altra espulsione, a Frisenna, e prendendo il terzo gol con l’ex Torino Millico a fissare il tris.

Come scritto su, resta il grande primo tempo e soprattutto l’entusiasmo ritrovato dai tifosi, che hanno assiepato in circa 6 mila gli spalti del San Filippo, come non accadeva davvero da tanto tempo. Ora, al di là dei playoff, l’obiettivo principale è non perdere questo “treno” con le buone prestazioni, la fiducia della piazza e l’entusiasmo da mantenere acceso.

Risultati Serie C girone C, 33ª giornata

Messina-Foggia 0-3

Benevento-Monopoli 0-1

Picerno-Latina 0-2

Sorrento-Juve Stabia 1-2

Virtus Francavilla-Monterosi 2-0

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 70 Benevento 61 Avellino 57 Picerno 54 Casertana 51 Taranto 50 (-4) Latina 48 Crotone 46 Giugliano 46 Foggia 45 Sorrento 42 Acr Messina 41 Audace Cerignola 40 Potenza 40 Catania 39 Turris 33 Monopoli 33 Virtus Francavilla 30 Monterosi Tuscia 27 Brindisi 15 (-4)

