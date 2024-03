Messina, dottorato di ricerca Honoris Causa al giudice David Joseph Attard

StrettoWeb

Giovedì 4 aprile, alle ore 10.30 presso l’Aula Magna dell’Università di Messina, il prof. David Joseph Attard, giudice e studioso di fama mondiale che vanta una ricca produzione scientifica sul Diritto internazionale del mare, sarà insignito del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Giuridiche. Il prof. Attard terrà una Lectio Doctoralis sul tema “Enhancing the effectiveness of international maritime law”. La Laudatio sarà affidata alla prof.ssa Francesca Pellegrino, Ordinaria di Diritto della navigazione.

Giudice del Tribunale Internazionale per il Diritto del mare (ITLOS), organo giudiziario indipendente sul Diritto marittimo istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982, il prof. Attard ha svolto per 30 anni le funzioni di Direttore dell’IMLI (International Maritime Law Institute) presso l’Università di Malta dove, attualmente, ricopre la prestigiosa carica di Chancellor. Visiting Professor presso rinomate Università europee, tra cui Sorbonne-Parigi e Oxford, ha partecipato inoltre, in qualità di delegato maltese, a numerosi Working Groups e Conferenze ONU in materia di inquinamento marino. In carriera, ha ricevuto numerosi premi e onorificenze, compresa quella dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2010; nel 2022 è stato insignito del Premio Marittimo Internazionale (International Maritime Prize).

Le ragioni del conferimento al prof. Attard del Dottorato in Scienze Giuridiche risiedono nella condivisa considerazione “dello straordinario rilievo degli apporti offerti – anche in qualità di Giudice – al Diritto del mare”.

