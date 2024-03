Messina: doppia data per Laura Pausini al PalaRescifina, la prima è già sold out

StrettoWeb

Boom di biglietti venduti e sold out in poco tempo, per il concerto al PalaRescifina di Messina di Laura Pausini il prossimo 28 dicembre. L’assessore Massimo Finocchiaro ha annunciato però una seconda tappa in riva allo Stretto il 29 dicembre, così da soddisfare tutte le richieste pervenute.

Quello che Laura Pausini è riuscita a costruire per il suo decimo tour mondiale è uno show straordinario con una grande produzione di respiro internazionale, appena approdato in America Latina, partendo dal Cile, e che proseguirà in Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico, per poi conquistare gli Stati Uniti.

