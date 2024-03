Messina: donne e disabilità, l’evento di ENS Sicilia

StrettoWeb

Si è svolta sabato 9 marzo la seconda edizione della manifestazione “Giornata dedicata alle Donne”, l’evento organizzato dall’ENS Sicilia (Ente Nazionale Sordi) è stato fatto per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo, sottolineando l’importanza della lotta per i diritti delle donne e in particolare per la loro emancipazione.

Un particolare riferimento alla discriminazione multipla che affrontano ogni giorno le donne con disabilità, introducendo argomenti e azioni concrete atte a ridurre le barriere ed aumentare la sensibilizzazione sul delicato problema.

La manifestazione quest’anno ha visto come location proprio la città di Messina nella splendida cornice di Capo Peloro, e ad organizzare il tutto e fare gli onori di casa ovviamente tutti i soci ed il direttivo della Sezione Provinciale ENS di Messina, che capitanati dal presidente Giuseppe Previti ed il vice Emilio Cavò hanno accolto tutti gli intervenuti da ogni parte della Sicilia, in una sala strapiena e ben sistemata.

Tanti gli ospiti intervenuti al convegno, dal nostro sindaco Federico Basile, l’assessore alle politiche sociali Alessandra Calafiore, il consigliere comunale Raffaele Rinaldo portavoce dell’ENS Messina, la dott.ssa Graziella Simone e Sandra Erriù e molti componenti della segreteria nazionale e regionale, oltre al comico sordo proveniente dalla Spagna Javier Guisado e il ballerino Salvatore Munafò.

