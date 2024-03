Messina, il Corritalia a Saponara chiude la “Settimana dello Sport” AICS

StrettoWeb

Messina sta vivendo la “Settimana dello Sport per Tutti” griffata AICS. Diverse le attività in programma fino a domenica mattina 17 marzo, quando si svolgerà il Corritalia, che quest’anno si terrà nel comune di Saponara. Sette giorni particolarmente intensi, coordinati dal comitato provinciale dell’AICS Messina Aps presieduto da Pierangelo Margareci, che vedono susseguirsi momenti sportivi ed aggregativi riguardanti: danza, karate, shorinji kempo, pattinaggio artistico e calcio. Interessate numerose associazioni, tra le quali: Dancing’s Queen, Gymnasium Karate Sporting Club, Reimeikan di Giardini Naxos, Futura ‘90 e Sport & Vita. La chiusura verrà data – come detto – dal Corritalia, manifestazione che esalta i beni ambientali e culturali. Una corsa o passeggiata che unirà idealmente l’intero Stivale, da nord a sud Italia, attraversando borghi, parchi naturali e città d’arte. Complessivamente 35 le province interessate dalla 31^ edizione dell’evento, organizzato e promosso dall’Associazione italiana Cultura Sport.

Tutti i partecipanti potranno ammirare e conoscere meglio luoghi di particolare interesse culturale, architettonico, urbanistico e paesaggistico. L’AICS Messina ha scelto come ideale location Saponara nella riviera tirrenica. Il Comune presieduto dal sindaco Giuseppe Merlino ha mostrato lodevole sensibilità per questa manifestazione, dando il patrocinio.

Nell’antico borgo, si terrà una camminata ludico motoria, che permetterà, partendo dalla Piazza Matrice, di visitare il centro storico e i monumenti più importanti, a cominciare dalla chiesa madre di San Nicola e dalla seicentesca fonte denominata “Bottesco”, antica fontana con apposite vasche, che serviva alle donne per lavare i panni grazie alla fresca e limpida acqua sgorgante. Un appuntamento, quindi, da non perdere.

