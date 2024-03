Messina: convocata la commissione Ponte per due importanti appuntamenti | PROGRAMMA

StrettoWeb

Prosegue l’iter per la costruzione del Ponte sullo Stretto. Per lunedì 25 marzo e per mercoledì 27 marzo è stata convocata la Commissione Ponte a Messina con il seguente ordine degli interventi dell’intero Consiglio della VI Circoscrizione e del leader dei Verdi, Angelo Bonelli.

Programma completo

il 25.03.2024, ore 13:30, l’intero Consiglio della VI Circoscrizione;

il 27.03.2024, ore 11:00, il Segretario nazionale di Europa Verde, On. Angelo Bonelli, il Segretario regionale di Europa Verde, Prof. Mauro Mangano, e il Segretario regionale di Sinistra Italiana, avv. Pierpaolo Montalto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.